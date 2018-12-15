التربية تفوض مديرياتها بشأن الدوام المدرسي

رام الله- وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها منحت قرار الدوام من عدمه في المدارس، لمديريات التربية في المحافظات المختلفة، وذلك حسب التطورات الميدانية السائدة، إذ يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني كافة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، إن هذا القرار يأتي من أجل سرعة تقدير الموقف في كل مديرية بخصوص الدوام المدرسي من عدمه، وذلك حفاظاً على سلامة المعلمين والطلبة وكافة العاملين في المؤسسات التربوية، نتيجةً لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة.