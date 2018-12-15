الأسيرة أبو عيشة والأسير ردايدة يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أسيرين من الضفة يدخلان اليوم 15 من كانون الأول أعوام جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهما محكوم بالمؤبد، وهما:

الأسيرة عطايا خليل أبو عيشة (32 عاماً) من بلدة كفر عقب شمالي القدس المحتلة المحكومة بالسجن خمسة أعوام ومعتقلة منذ عام 2015، واتهمها الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

والأسير سليمان داوود عبد ردايدة (45 عاماً) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عاماً في سجون الاحتلال.