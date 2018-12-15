مخابرات الاحتلال تستدعي والد الشهيد مهند الحلبي وأقربائه

رام الله- وطن: استدعت قوات الاحتلال، ظهر اليوم السبت، والد الشهيد مهند شفيق الحلبي وابنه وزوج ابنة أخيه، من بلدة سردا شمال رام الله، لمقابلة مخابراتها.

وأكدت والدة الشهيد الحلبي، لإذاعة صوت الأسرى أن الاحتلال استدعى زوجها وابنها وأفرادا من عائلتهم في اطار التحقيق في عملية إلقاء صخرة على أحد الجنود في مستوطنة "بيت ايل" أمس الجمعة، والتي أدت إلى اصابة الجندي بجروح خطيرة.

وأوضحت أن الاحتلال يتهم محمود الحلبي ابن عم الشهيد مهند بتنفيذ العملية المذكورة، مبينة أنه تم على اثرها اعتقال والد محمود أمس والذي تدهورت صحته بشكل خطير، من جراء الضرب المبرح على يد قوات الاحتلال أثناء التحقيق معه، ونقل على اثرها إلى مستشفى برام الله لتلقي العلاج.

وذكرت العائلة أنها لا تعرف شيئا عن مصير المعتقلين من عائلتها معربة عن أملها في ان يتم اطلاق سراحهم.