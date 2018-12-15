قمة فلسطينية أردنية غدا الأحد حول التطورات في الضفة

رام الله- وطن: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أن الرئيس محمود عباس سيغادر غدا الأحد إلى العاصمة الأردنية عمان، لعقد قمة مع الملك الأردني عبد الله الثاني حول كل التطورات التي تحدث في الساحة الفلسطينية.

وفي تصريح له عبر تلفزيون فلسطين، السبت، قال الشيخ إن الرئيس عباس سيدعو فور عودته من الأردن، لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية.

وأضاف أن التحريض الإسرائيلي ضد القيادة الفلسطينية يأتي "استهدافا لموقف الرئيس عباس وسياسته الصلبة الرافض لكل المشاريع التصفوية".

وقبل أيام، علق مستوطنون إسرائيليون ملصقات على مفترقات طرق في الضفة الغربية المحتلة، تحرض على قتل الرئيس عباس.

وتظهر إحدى الملصقات الرئيس الفلسطيني وهو في مرمى النار، مع عبارة تطالب بتصفيته.

في سياق آخر، دعا القيادي في فتح حركة حماس إلى الانضواء تحت "مظلة الشرعية"، والإعلان عن إنهاء الانقسام، معتبرًا أنها الآن أمام "فرصة تاريخية".

وأعرب عن أمله بأن "تتخذ حماس موقفا واضحا وعلنيا بدعم الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة المشروع التصفوي".