الصالحي لـوطن: انفكاك السلطة من الاحتلال يأتي عبر تكامل الارادة الشعبية والرسمية

رام الله- وطن: قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية والأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، إن التصعيد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة المتمثل بالقتل المتعمد وهدم البيوت وقرارات المحاكم الاسرائيلية والتوسع الاستيطاني، كل ذلك يدلل على أن دولة الاحتلال ماضية في تكريس الاحتلال وقطع الطريق على أي فرص من أجل انهائه.

وأضاف خلال حديث مع وطن أن الاحتلال لا يريد الوصول الى أي عملية سياسية، إنما يكرس من احتلاله لفلسطين عبر التصعيد المستمر ضد الشعب الفلسطيني، بكافة الطرق والمستويات السياسية والعسكرية.

وحول قرارات المجلس الوطني والمركزي في جلساتهما الأخيرة، أكد الصالحي أن القرارات التي تضمنتها جلسات المركزي والوطني أصبحت واجبة التنفيذ بشكل فوري، خاصة وأن مضمونها هو أن العلاقة بين شعبنا و"اسرائيل" هي علاقة بين شعب محتل وقوة احتلال.

وأضاف: إن اشتمال جلسات الوطني والمركزي على انهاء التزامات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه الاتفاقيات مع الاحتلال، تعطي الشعب الفلسطيني الحافز الكافي من أجل الانفكاك من الاحتلال.

وأكد على أن الانفكاك من الاحتلال يأتي من خلال التكامل بين الارداة الشعبية والرسمية لتطبيقها.