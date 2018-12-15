الاردن يدين قرار استراليا: انحياز واضح لإسرائيل وسياساتها

عمان-وطن: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وقالت الخارجية الأردنية ف بيان صحفي، إن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.

أضافت أن القرار الأسترالي يشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت: إن القرار الأسترالي يمثل انحيازا واضحا لإسرائيل وسياساتها التي تكرس الاحتلال وتؤجج التوتر والصراع وتحول دون تحقيق السلام الشامل، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين سبيله الوحيد.