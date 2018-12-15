أسوأ 10 كلمات مرور لعام 2018 استخدمت في الإنترنت

وطن: مع قرب انتهاء العالم الحالي، نشر موقع "SplashData" قائمته السنوية لأسوأ 100 كلمة مرور مستخدمة عبر الإنترنت.

الموقع وكعادته السنوية ينشر قائمة بأسوأ كلمات المرور التي يستخدمها متصفحوا الإنترنت، مستعينا بذلك على الكلمات المسربة.

وشهدت القائمة الجديدة محافظة كلمة المرور المستخدمة "123456" على مركزها الأول للعام الثاني على التوالي، بالإضافة لمحافظة كلمة "password" على مركزها الثاني في القائمة.

وهذه قائمة بأسوء 10 كلمات مرور، بحسب مانشر الموقع:



123456 (حافظت على مرتبتها منذ العام السابق)

Password (حافظت على مرتبتها)

123456789 (صعدت ثلاث مراتب)

12345678 (هبطت مرتبة واحدة)

12345 (حافظت على مرتبتها)

111111 (جديدة)

1234567 (صعدت مرتبة واحدة)

Sunshine (جديدة)

qwerty (هبطت خمس مراتب)

iloveyou (حافظت على مرتبتها)

وينصح الموقع باستخدام كلمة مرور مكونة من 12 حرفا أو أكثر مع تنويع الرموز المستخدمة، بالإضافة لإستخدام كلمات مرور مختلفة لمواقعك الخاصة حتى لايتمكن أحد من الدخول إليها دفعة واحدة بمجرد معرفة كلمة مرور واحدة.

المصدر: سبوتنيك