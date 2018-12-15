مانشستر سيتي يتخطى إيفرتون ويستعيد الصدارة موقتا

وطن: استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب صدارة بطولة إنكلترا موقتا بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلعب غدا مع مانشستر يونايتد، بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1 في افتتاح المرحلة السابعة عشرة على ملعب الاتحاد السبت.

وعوض سيتي سقوطه الاسبوع الماضي للمرة الأولى هذا الموسم أمام تشلسي صفر-2، وحقق فوزه الرابع عشر. فيما لقي إيفرتون خسارته الخامسة واحتفظ بالمركز السابع موقتا.

واستهل المدرب الإسباني لمانشستر سيتي خوسيب غوارديولا المباراة من دون المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ولاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين العائدين من إصابة، واللذين شاركا في التمارين التي سبقت المباراة. واشرك دي بروين في الشوط الثاني بدلا من الجزائري رياض محرز.

كذلك أبقى كلا من المهاجم رحيم سترلينغ (أشركه في الشوط الثاني بدلا من الألماني لوروا سانيه) والمدافع جون ستونز على دكة البدلاء.

واعتبر غوارديولا بان فريقه رد على تلقيه الخسارة الأولى بأفضل طريقة ممكنة بقوله "قام اللاعبون بأفضل رد فعل بعد الخسارة أمام تشلسي. أنا سعيد جدا للنتيجة لأن ايفرتون فريق قوي انتزع التعادل في أرض تشلسي وكاد يكرر هذا الأمر خارج ملعبه ضد ليفربول لولا هدف في الثواني الاخيرة".

وسنحت الفرصة الحقيقية الأولى للضيوف في الدقيقة 15 عندما لعب الفرنسي لوكاس دين كرة عرضية عالية من يسار المنطقة الى البرازيلي ريتشارليسون الذي سددها برعونة من مسافة قريبة فوق مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وكاد المدافع مايكل كاين يسجل خطأ في مرمى الحارس جوردان بيكفورد اثناء محاولته قطع كرة عالية داخل المنطقة، الا ان الحارس أخرجها الى ركنية (20).

وافتتح البرازيلي غابريال جيزوس التسجيل لأصحاب الأرض بكرة أرضية أرسلها الى الزاوية اليمنى الضيقة لمرمى بيكفورد اثر تمريرة متقنة من سانيه (22). وهذا الهدف الأول لجيزوس في الدوري منذ آب/أغسطس الماضي.

وحرم الحارس بيكفورد الجزائري محرز تسجيل هدف ثان لمانشستر سيتي اذ تصدى لتسديدته التي أطلقها من داخل المنطقة (39).

وفي الدقيقة 50 سجل جيزوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض بكرة رأسية في وسط المرمى اثر تمريرة متقنة أخرى من سانيه.

واشاد غوارديولا بجيزوس بقوله "انا سعيد من اجله، لقد سجل هدفين سيعودان بالنفع الكبير عليه".

وقلص المهاجم دومينيك كالفرت-لوين الفارق للضيوف بكرة رأسية أودعها الى يسار الحارس إيدرسون، تلقاها من الفرنسي دين (64).

الا ان البديل رحيم سترلينغ سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي بعد نزوله الى الميدان بثلاث دقائق، بكرة رأسية أودعها الى يمين الحارس بيكفورد اثر رفعة من جيزوس من يسار المنطقة.

واهدر ريتشارليسون بعد دقيقتين فرصة تقليص الفارق لإيفرتون اذ سدد برعونة فوق المرمى من مشارف المنطقة.

وحرم الحارس إيدرسون المهاجم كالفرت-لوين تسجيل هدف ثان بكعب قدمه اذ انقض على كرته قبل ان تجتاز خط المرمى، اثر تمريرة متقنة من البديل ثيو والكوت (84).

ويلعب لاحقا كريستال بالاس مع ليستر سيتي، وهادرسفيلد مع نيوكاسل يونايتد، وتوتنهام هوتسبر مع بيرنلي، وواتفورد مع كارديف سيتي، ولفرهامبتون مع بورنموث، وفولهام مع وست هام.

15DEC2018