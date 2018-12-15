رام الله: أهالي بيتين يتصدون لمحاولة المستوطنين اقتحام قريتهم

وطن: تصدى العشرات من أهالي قرية بيتين شرق رام الله، مساء اليوم السبت، لمحاولة جديدة من قبل عشرات المستوطنين لاقتحام قريتهم بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين المدججين بالأسلحة، حاولوا اقتحام القرية إلا أن الاهالي تصدّوا لهم بصدورهم العارية وأرغموهم على العودة".

وأشارت المصادر إلى أن اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال تكثفت خلال الأيام الثلاثة الماضية، في ظل الحصار الذي تشهده محافظة رام الله والبيرة، وإغلاق حاجز المحكمة أو ما يعرف بحاجز "بيت إيل".

ولفتت المصادر إلى أن أهالي القرية شكّلوا لجان حراسة تقوم بالمناوبة على مدار 24 ساعة يوميًا لحماية قريتهم من أي اعتداء محتمل من قبل عصابات المستوطنين.

المصدر: وفا