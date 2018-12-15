بعد بتر ساقه.. استقرار الوضع الصحي للأسير الجريح صالح البرغوثي

رام الله- وطن: أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، والذي انهى زيارته قبل قليل للأسير الجريح صالح البرغوثي ( 52 عاما)، من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، أن حالته الصحية استقرت، وذلك بعد إجراء عملية له في مستشفى بيلنسون في منطقة "بتيح تكفا"، حيث تم قطع ساقه اليسرى من الأسفل.

وأوضح عجوة أن الأسير الجريح البرغوثي خضع لعملية جراحية أول أمس، وذلك بعد إصابته بالرصاص الحي على يد جنود الاحتلال خلال إقتحام بلدته كوبر، حيث تم إعتقاله وترك ينزف لوقت طويل مما أثر على حالته الصحية وادى الى تعقيدها.

وأضاف عجوة: "تم نقل الأسير البرغوثي فور إعتقاله الى مستشفى هداسا، ومن ثم نقل الى مستشفى نيلنسون في بتيح تكفا، حيث اجريت له عملية البتر، ولا زال موجود فيها حتى اللحظة، وهو يعاني من مرض السكري قبل الإعتقال، وقام بإبلاغ الجنود الذين إعتقلوه بذلك".

وكانت "وطن" قد تواصلت مع عائلة الاسير البرغوثي فور اختفائه امس، حيث لم يكن لها علم حول مكانه الى ان اعلن الجيش انه لديها ويقبع في الاسر. اضغط هنا