مراسلتنا: الاحتلال ينصب حاجزاً ويركب بوابه حديدية على شارع رام الله الجلزون

رام الله-وطن: نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكرياً على شارع رام الله الجلزون بالقرب من مدارس الجلزون، وتقوم بتركيب بوابة حديدية بهدف إغلاق الشارع.

وأفادت مراسلتنا: إن قوات الاحتلال تحتجز المركبات، كما وتستولي على مفاتيح المركبات من سائقيها وتحتجزهم بداخلها.

في السياق ذاته قال مركز الجلزون للاعلام: إن الحديث يدور عن بوابتين يقوم الاحتلال بوضعها، الأولى على الشارع الرئيسي، والثانية على مقطع الطريق الواصل ما بين شارع نابلس وبلدة سردا "كرم العنب".