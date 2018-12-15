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مراسلتنا: الاحتلال ينصب حاجزاً ويركب بوابه حديدية على شارع رام الله الجلزون

15.12.2018 07:44 PM
مراسلتنا: الاحتلال ينصب حاجزاً ويركب بوابه حديدية على شارع رام الله الجلزون

رام الله-وطن: نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكرياً على شارع رام الله الجلزون بالقرب من مدارس الجلزون، وتقوم بتركيب بوابة حديدية بهدف إغلاق الشارع.

وأفادت مراسلتنا: إن قوات الاحتلال تحتجز المركبات، كما وتستولي على مفاتيح المركبات من سائقيها وتحتجزهم بداخلها.

في السياق ذاته قال مركز الجلزون للاعلام: إن الحديث يدور عن بوابتين يقوم الاحتلال بوضعها، الأولى على الشارع الرئيسي، والثانية على مقطع الطريق الواصل ما بين شارع نابلس وبلدة سردا "كرم العنب". 

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