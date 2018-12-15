"الكنيست" يصوت غدا على مسودة قانون لإبعاد عائلات منفذي العمليات

وطن: قال وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت مساء السبت، إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست ستلتئم غدًا للتصويت على مسودة قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى داخل الضفة الغربية المحتلة وخارجها.

وذكر "بينيت"، أن "الفلسطينيين توقفوا عن الخوف من إجراءات الجيش، وبالتالي تجرؤوا على تنفيذ العمليات من جديد".

وأضاف أن التصويت على مسودة القانون تأتي "لغايات ردع منفذين مفترضين".

وينص القانون بصيغته المعدلة على سماح الكنيست بإبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات "من الذين يثبت تورطهم بتقديم يد العون لأبنائهم منفذي العمليات إلى مناطق أخرى بالضفة أو إلى قطاع غزة".