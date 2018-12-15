لبحث التطورات في الضفة وحدود لبنان.."الكابينت" ينعقد غدًا

وطن: من المتوقع أن يعقد المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينت) جلسة مساء الأحد، لمناقشة آخر التطورات في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاجتماع مُعد سلفًا لمناقشة التطورات على الحدود مع لبنان، إلا أن عمليات المقاومة في الضفة فرضت نفسها على جدول الأعمال، إذ سيتم مناقشة سبل تطويق الأوضاع ومنع انتشارها، بالإضافة للبحث في "سبل ردع منفذين مفترضين للعمليات".

وفي السياق، نقلت قناة "كان" العبرية عن رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) قوله قبل أيام أمام جلسة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إنه يتوجب الحفاظ على ركيزة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية كأحد أهم عوامل الاستقرار في الضفة إلى جانب الحوافز الاقتصادية.

وفي السياق، تشهد الحدود مع لبنان تطورات بعد إطلاق جيش الاحتلال عملية "درع الشمال" للكشف عن الأنفاق الهجومية لتنظيم حزب الله، وإعلانه السيطرة على ثلاثة أنفاق منها حتى اليوم.