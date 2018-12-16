الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي مونديال "قطر2022"

وطن: أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، هوية الملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، واللقاء النهائي للمونديال، وكشفت عن تفاصيل عن سعته الاستيعابية.

وكشفت اللجنة المنظمة أن ملعب "لوسيل" سيستضيف افتتاح وختام كأس العالم 2022، وستبلغ سعته الاستيعابية 80 ألف متفرج، كما أشارت إلى أنه يقع في قلب منطقة لوسيل.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن التصميم المعماري للملعب يشكل مزيجا بين العمارة الإسلامية القديمة والحديثة، وفقا لتغريدة للجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

يذكر أن قطر ستكون أول دولة تنظم كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، وستواجه تحديات عدة قبل وخلال تنظيم هذا المحفل بسبب صغر مساحتها مقارنة بالدول التي نظمت المونديال سابقا، كما أنها تواجه اتهامات بمعاملة العمالة الوافدة التي تعمل على تجهيز الملاعب والمرافق، بطريقة "غير إنسانية".

(CNN بالعربية)