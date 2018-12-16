اعتقال 10 مواطنين من الضفة فجرًا

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، 10 مواطنين خلال اقتحامها بلدتي كوبر والمزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن دوريات عسكرية اقتحمت قرية المزرعة الغربية واعتقلت القيادي في حماس الشيخ علي حنون من منزله، واعتدت عليه رغم أنه ضرير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط في حماس ماهر محمد شريتح بعد اقتحام منزله وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوة خاصة "مستعربون" قرية كوبر المجاورة ليلة امس، أعقبها اقتحام عشر دوريات من محورين، واعتقلوا الشاب أصيل وليد البرغوثي، والشاب إيهاب منير البرغوثي وشقيقه معتصم وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

ومن بلدة صفا غرب رام الله رشاد كراجة، والطفل محمد ناصر محفوظ، والفتى قصي خضر البدوي من مخيم العروب شمال الخليل.

وساهر خلدون من سبسطية بنابلس، والمحرر خالد احمد قعد من ابو قش قضاء رام الله.