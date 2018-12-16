أجواء باردة وأمطار متوقعة مساء الغد

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزيئاً الى غائم وبارداً نسبياً في ساعات الصباح وساعات المساء، ومعتدلا خلال النهار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا الى غائمة وباردة نسبياً الى باردة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق الشمالية وتمتد الامطار خلال الليل الى معظم المناطق، وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.