إطلاق أول هاتف ذهبي مدمج بساعة ذكية

وطن: طرحت شركة "كافيار" الروسية أول هاتف آيفون "XS" ذهبي فاخر، بهيكل مدمج مع ساعة آبل.

وجاءت الواجهة الخلفية للهاتف برسم يظهر خريطة العالم، تظهر عليها القارات مصنوعة من الذهب، وفوقها ساعة "Apple Watch 4" ذهبية أيضا.

ويشير المصممون في "كافيار" إلى أن الهدف من هذه التحفة الفنية هو إيجاد هدية فاخرة لمحبي أحدث تقنيات "آبل"، وخلق فكرة جديدة تجمع بين الهواتف والساعات الذكية.

ويبلغ سعر النسخة العادية من الهاتف على موقع الشركة 21300 دولار، أما نسخته المزودة بذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت، فبـ 22 ألف دولار.

المصدر: فيستي