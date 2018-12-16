احوال الطرق والحواجز صباح اليوم

رام الله- وطن: شهدت معظم القرى والبلدات في الضفة اغلاقات وحصار خلال الايام القليلة الماضية، وذلك عقب تشديد قوات الاحتلال من اجراءاتها العسكرية .

وفيما يلي نشرة حول اخبار الطرق والحواجز صباح اليوم الاحد:

حاجز عطارة للخارجين من رام الله أزمة خانقة.

حاجز على النبي صالح وتدقيق وفحص هويات.

حاجز وتفتيش دقيق على مدخل قرية دير ابو مشعل

طريق الجلزون رام الله سالكه، البوابة الحديدية التي وضعها الاحتلال يوم أمس مفتوحة

حزما باتجاه القدس أزمة متوسطة

حاجز قلنديا أزمة خانقة جدا

جبع باتجاه حزما أزمة خانقة

من مدينة نابلس إلى حاجز زعترة سالكه بالاتجاهين

من حاجز حوارة إلى منطقة اللبن الشرقية سالكه

من الساويه لحاجز واد البلاط سالكه

من مدينة بيت لحم إلى مدينة رام الله سالكه

"يتسهار" سالكه بالاتجاهين

حاجز بيت ايل مغلق

بوابة عين يبرود مغلقة

حاجز زعترة سالك.



مفرق جيت صرة مفتوح وسالك.

بوابة تل مفتوحة وسالكة.

حاجز "شافي شمرون" سالك

عين سينيا حاجز للخارجين من رام الله وتدقيق.



معبر قلنديا للخارجين أزمة خانقة.

