جيش الاحتلال يعلن العثور على نفق رابع على الحدود اللبنانية

وطن: اعلن مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عثروا على نفق آخر عبر الحدود من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ، فإن جيش الاحتلال عثر على النفق الجديد مطلع الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن "النفق لا يشكل تهديدا، إلا أنه تم تزويده بالمتفجرات، وحذر الجيش من أن كل من يدخله من الجانب اللبناني يخاطر بحياته".

وذكرت الصحيفة أن "الجيش الإسرائيلي حمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن حفر الأنفاق، واتهمها بانتهاك قرار الأمم المتحدة (1701)"، بحسب تعبير "هآرتس".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هدد الثلاثاء الماضي، حزب الله اللبناني بأنه "يعرض نفسه لرد لا يمكنه أن يتخيله إذا شن هجوما على إسرائيل"، وذلك بعد زعم جيش الاحتلال اكتشافه نفقا ثالثا يصل إلى شمال فلسطين المحتلة من لبنان.