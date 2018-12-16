بُترت ساقه بعد إصابته وإهمال علاجه.. الافراج اليوم عن الاسير جلال الشراونة

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني أنه من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال عن الأسير الجريح جلال الشراونة من بلدة دورا قضاء محافظة الخليل، وذلك بعد اعتقال استمر ثلاث سنوات ونصف.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير الجريح الشراونة (20 عاماً) اُعتقل في تاريخ العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015، بعد أن أصابته قوات الاحتلال بالرصاص وفي حينها كان قاصراً، حيث تسببت إصابته لاحقاً ببتر ساقه اليمنى، وذلك جراء تعرضه للإهمال الطبي المتعمد.

ولفت النادي الى أن عملية الإهمال بدأت مع الجريح الشراونة في حينه، بعد أن قررت إدارة معتقلات الاحتلال بنقله من إحدى المستشفيات المدنية الإسرائيلية إلى "عيادة سجن الرملة" قبل أن يُكمل العلاج اللازم له، واستمر ذلك حتى أن فقدَ ساقه اليمنى.

وأبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه بظروف صعبة في معتقل "عيادة الرملة" خلال فترة اعتقاله، وماطلت في السماح بإجراء عملية يتم فيها تركيب ساق صناعية له.

يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنه من معتقل "النقب الصحراوي" حيث نُقل إليه من عيادة "معتقل الرملة" قبل عدة أيام تمهيداً للإفراج عنه.