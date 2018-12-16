برشلونة في مهمة محفوفة بالمخاطر أمام ليفانتي

وطن: ينتقل المتصدر برشلونة في زيارة محفوفة بالخطر إلى أرض ليفانتي، في الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يلاقي إشبيلية ضيفه جيرونا، وعينه على مواصلة الضغط على الصدارة.

ويأمل حامل اللقب برشلونة في تعزيز صدارته التي تربع عليها بفارق 3 نقاط عن إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الجولة الماضية، إلا أن الأخير تمكن من الفوز أمس السبت على بلد الوليد 3-2، ليتقاسم الصدارة مع الفريق الكاتالوني.

ويدخل برشلونة مباراة ليفانتي بعد المباراة معنوية بالنسبة التي خاضها في دوري أبطال أوروبا، تعادل فيها بتشكيلة شبه رديفة مع ضيفه توتنهام الإنجليزي 1-1.

وبرغم ضمان صدارة مجموعته سابقاً، إلا أن الفريق الكاتالوني كسب لمحة رائعة من صاحب الهدف جناحه الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي الذي يواجه انتقادات عنيفة بسبب سلوكه غير المنضبط خارج أرض الملعب.

ويخوض برشلونة مباراتين ضد ليفانتي وسلتا فيغو قبل العطلة الشتوية، وفيهما قد يدفع فالفيردي بنجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إراحته جزئياً في دوري الأبطال.