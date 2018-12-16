صيدم: تطبيق إلزامية التعليم ما قبل المدرسي تدريجياً العام المقبل

رام الله- وطن: أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم تبني الوزارة تطبيق إلزامية التعليم ما قبل المدرسي تدريجياً بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وأكد الوزير، حسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أنه ولغايات وضع هذا القرار موضع التنفيذ، سيتم التواصل مع المجالس المحلية والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الجاهزة للشراكة في هذا المجال؛ لتكون هي صاحبة الأولوية في افتتاح رياض أطفال حكومية.

وشدد صيدم على أن هذا القرار يندرج في إطار استراتيجية تتبناها "التربية" لتطوير قطاع التعليم ما قبل المدرسي، استجابة لما نص عليه قانون التربية والتعليم في ما يختص بالتعليم ما قبل المدرسي، منوهاً أيضاً إلى ما يوفره هذا القرار من التزام فلسطيني بالإعلان العالمي للتعليم 2015-2030.

ولفت الوزير إلى أن "التربية" ماضية قُدماً في تشييد رياض الأطفال في كافة أرجاء الوطن، بما يضمن توفير كافة متطلبات التوسّع في هذه الرياض، ومواصلة تنفيذ برامج تدريبية تطال العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية بقطاع الطفولة؛ بما يؤسس لحالة من التكامل والتعاون الاستراتيجي.

وأشار صيدم إلى أن هذا القرار بما يعكسه من التزام حكومي بالنهوض بواقع التعليم ما قبل المدرسي، سيترك انعكاساته على مجمل ما يرتبط بالسياسات، والأبنية، والتعيينات، وتنفيذ برامج إعداد وتأهيل مشتركة لمربيات الرياض؛ ما يؤسس لشراكات نوعية مع كليات التربية في مؤسسات التعليم العالي على هذا الصعيد.