45 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة الساعة السابعة صباحًا وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن 45 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في أماكن مختلفة من المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة، إلا أن الحراس والمصلين تصدوا لهم.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز بعض هوياتهم عند الأبواب، لحين خروجهم منه.