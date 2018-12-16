الاحتلال يأمر بهدم منزل عائلة الأسير خليل جبارين من يطا جنوب الخليل

رام الله - وطن: وقع ما يسمى بقائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أمرا عسكريا يقضي بهدم منزل عائلة الأسير خليل جبارين (17 عاما)، من بلدة يطا جنوب الخليل، بحجة تنفيذه عملية طعن بالقرب من المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم في شهر أيلول الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن.

وقال جيش الاحتلال، إن الشقة التي يسكنها منفذ العملية تقع في الطابق الثالث في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث أمهل الاحتلال ذوي جبارين للاعتراض على الإخطار حتى 2 كانون الأول 2018.

وأتى التوقيع على الأمر العسكري، بحسب ما قال جيش الاحتلال في بيان عممه على وسائل الإعلام، "بعد رفض الاعتراض الذي قدمته عائلة الأسير جبارين ضد إخطار الهدم، إذ يتطرق الأمر العسكري للشقة التي كان يقطنها الأسير جبارين، وتتواجد في الطابق العلوي في عمارة سكنية، مؤلفة من 3 طوابق".

ولتبرير الأمر العسكري، قال الجيش إنه "أمهل عائلة جبارين مهلة حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2018، قبل تنفيذ أمر، حيث يمكنها خلال هذه الفترة وهي 48 ساعة، الطعن على الأمر العسكري قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية التي دائما تصادق على إخطارات الهدم بمثل هذه الملفات".