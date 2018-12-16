اخلاء مدارس بورين واللبن والساوية بسبب اعتداءات المستوطنين

رام الله- وطن: هاجم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس.

وأفاد مدير المدرسة إبراهيم عمران، بأن مستوطني "يتسهار" هاجموا مدرسة بورين الثانوية بحراسة من جيش الاحتلال، وأطلق أحدهم الرصاص بالهواء، ما اضطر إدارة المدرسة إلى إخلاء الطلبة.

وأضاف، ان المستوطنين هاجموا المنازل القريبة من المدرسة، فيما اعتلت قوات الاحتلال الأسطح، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وتصدى الشبان في القرية للمستوطنين اثناء اقتحامهم، ما ادى الى اندلاع مواجهات معهم.

كما أطلق مستوطن، ظهر اليوم الأحد، النار عند مدخل قرية اللبن الشرقية، بينما قام عدد آخر منهم بإغلاق القرية مع تواجد عدد كبير من جيبات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن حالة استنفار يشهدها الشارع الرئيسي المار من مدخل البلدة في ظل توافد المستوطنين وجنود الاحتلال وحراس المستوطنات القريبة، وذلك بعد ادعاء المصادر العبرية بإلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين واصابة مستوطنة بجروح طفيفة.

وبينت المصادر، أنه تم إخلاء مدرستي اللبن الساوية الثانوية، واللبن الثانوية للبنات؛ تخوفا من اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على الطلبة.