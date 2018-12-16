الاحتلال يعلن عن تفاصيل جديدة لعملية مقتل الجنديين في رام الله

وطن: نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر الأحد، تفاصيل إضافية حول عملية رام الله التي أدت إلى مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين قبل أيام.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن قائد منطقة رام الله بالجيش " شارون أسمان" قوله، إن الجيش عثر على سلاح الكلاشنكوف المستخدم في العملية، بالإضافة لعثوره على سلاح أحد الجنود القتلى والذي استولى عليه المهاجمون.

ولم يوضح الضابط لأعضاء اللجنة المتجولين بمنطقة رام الله، فيما إذا وصل الجيش إلى جميع منفذي العملية أم لا، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن جيشه قتل اثنين من منفذي العملية ويبحث عن ثالث.

وقتل جنديان إسرائيليان ظهر الخميس بعملية إطلاق نار شمالي رام الله، بينما أصيب إثنان آخران بجراح بالغة.