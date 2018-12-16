الجامعة العربية تجتمع الثلاثاء لتدارس التصعيد الاسرائيلي الخطير

وطن: قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين لنقاش وتدارس التصعيد الاسرائيلي الخطير ضد شعبنا وقيادتنا.

وفي بيان للخارجية، وصل وطن نسخة عنه، الأحد، قال المالكي إن الجامعة العربية استجابت لهذا الطلب وتقرر عقد الاجتماع بعد غد الثلاثاء.

وأضاف أن دولة فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات، المتعلقة بالتصعيد الاسرائيلي الخطير الراهن، إضافة للموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، إلى جانب تدارس الموقف الأسترالي الأخير.

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال، لكنه قال إن بلاده لن تنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس إلا بعد تسوية سلمية مع الفلسطينيين.