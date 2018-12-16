عشرات الالاف يحيون ذكرى انطلاقة حماس في غزة

وطن: شارك عشرات آلاف المواطنين بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة بمهرجان حركة حماس في ذكرى انطلاقتها الـ 31، تحت عنوان "مقاومة تنتصر وحصار ينكسر".

وأمتلأت كافة الشوارع المحيطة بساحة الكتيبة بالمشاركين في المهرجان.

وشوهدت صور قادة الشعب الفلسطيني الشهداء: ياسر عرفات وأحمد ياسين والشقاقي وأبو علي مصطفى والرنتيسي وأبو سمهدانة وعمر القاسم على منصة مهرجان انطلاقة حماس.

وفاجأت كتائب القسام المشاركين بتحليق طائرات مسيرة غنمتها من الاحتلال الإسرائيلي فوق ساحة مهرجان الانطلاقة.

وتخلل المهرجان فقرات فنية وإنشادية أدتها الجوقة العسكرية التابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، إضافة إلى الفقرات الفنية قدمها فرقة الوعد للفن الإسلامي من لبنان وفرق أخرى.

كما انطلق مسير بحري يحمل مواطنين على متن مراكب من منطقة السودانية شمال غزة باتجاه ساحة الكتيبة غرب المدينة.