كتب: طارق عسراوي

في العائلة شهيدٌ وستة أسرى يقضون في سجون الاحتلال أحكاماً مؤبّدة، أطول من تاريخ المحتل الطارئ، ولدوا على بُعد صهلة من القدس، في بيت يرى الاحتلال في هَدمِهِ سكينته، فيُبنى بعزيمة البقاء مرّة تلو المرة!

وفِي البيت أمٌ توزع الدعاء في الصباح أرغفة ساخنة على فتية المخيم.. إنها أم ناصر، أمُ المخيم.

وقيل أن مخيم الأمعري الذي أسسه الصليب الأحمر في العام ١٩٤٩ حمل هذا الاسم نسبة لاسم عائلة صاحب ورشة أو مصنع أتى البلاد من دمشق.

في ليلة الأمس، كان الموعد الذي ضربه الاحتلال لتنفيذ قرار هدم منزل عائلة أبو حميد، فأخذ الغزاة من الليل ساترهم لحصار المخيم، وتسرّبوا للطرقات والأسطح مدججين بالموت والخراب.

وفِي المنزل جلست أم المخيّم تختزن في قلبها دفء ذاكرة أبناء علّقوا طفولتهم على الجدران قبل أن يغيبوا طويلاً، وهناك أيضاً، اتسع البيت للقادمين من وجع البلاد، الواثقين بأن شمساً سوف تبزغ من تلابيب المخيّم.

وحين ضربت وحوش الليل حول البيت حصارها، وراحت تفترس نقاء الحلم في ليل المخيم، كان الفتية يجوبون في أحلامهم بين الحدائق والأراجيح التي لم يتسع لها فضاء المخيم، ففاقوا فزعين من صوت القنابل الصوتية ومثقلين بالغاز المسيّل للدموع.

من دفء الأمهات تناسلوا إلى الأزقة كي يطردوا عفن الغزاة، ويشرعوا نوافذ المخيم ليُخرِجوا منه أنفاس الغزاة الكريهة قبل أن يفيق الياسمين.

لَم يهابوا وحوش الليل، بل بخفة الملائكة تقافزوا بين الأزقة والأسطح الخفيضة، متسلحين بالحجارةِ، وحكايات الأجداد عن البلاد، تلك البلاد التي جاء منها المخيم وأنجبتهم لاجئين!

وكان ليلاً طويلاً، وكانت أم المخيّم ترفع من كفيها أدعية الحفظ، والرقيا في وجه بنادق القنّاصة المتمركزين فوق أسطح المنازل، لكنّ

الدَم السماويّ، المقدّسِ، لا يتخثّرُ فَوْقَ الأسفلت، إنما يصيرُ ورداً للربيع، ووعداً للغد الجميل.

عند ساعة الصبح هُدِمَ البيت، وارتجّت جدران الخيمة الكبيرة من البارود والديناميت، وتصاعدت الأتربة وتطايرت شظايا البراويز المعلّقة على الجدران، وأشرق وجه صاحبة البيت " أم المخيم" من بين الأتربة مرصعة بالكوفية السمراء وهي تقرأ آية الصمود العنيد: " هم يهدمون ونحن نبني ".

ارادها الغزاة ليلة حالكة للمخيم .. وارادها الفتية ليلة للحلم اليانع فرشقوا الجنود بما تطاير من ركام البيت.

وأرادها الغزاة ليلة للموت، فوضعت امرأة محاصرة بالجنود في مدرسة المخيم حملها، وكان وليدها الجديد نورانياً، فكتبت بوجع المخاض ابجدية الحياة.

مضى ليل طويل وانحسر الجنود مع الصباح، وفوق البيت المهدوم عُلّقت جدارية تحمل صور الشهيد وأشقائه الأسرى، وجلست ام ناصر قرب الركام تتفقّد الفتية العائدين إليها من الأزقة الضيقة، وقد رأيتهم يحيطون بها، يقبّلون يدها وجبينها، وهي توزّع عليهم دعاءها كأرغفة ساخنة..