هنية: كنز امني وفني مهم بين يدي القسام حول وحدة كوماندوز الاحتلال

رام الله - وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان لدى المقاومة الفلسطينية وقيادة القسام كنزا امنيا وفنيا مهما وكبيرا حول وحدة عمل الكوماندوز التي كشف امرها في خانيونس قبل اسابيع.

وقال هنية ان هناك ثغرا امنيا وفنيا كبيرا ومهما لايقدر بثمن بين يدي مهندسي القسام سيساهم في فهم اليات عمل هذه القوات التي عملت في اكثر من مكان ودولة.

واكد هنية ان المقاومة لديها معلومات كافية حول وحدة الكوماندوز التي كشفت في خانيونس، وهي تعلم اماكن دخولها الى غزة واماكن خروجها ومدى مكوثها في غزة.

ولفت هنية الى ان كتائب القسام ستعقد في الايام القريبة مؤتمرا صحفيا للكشف عن بعض المعلومات حول وحدة الكوماندوز .

وفي الشأن الفلسطيني قال هنية ان حماس مستعدة للذهاب الى ابعد نقطة من اجل انجاز ملف المصالحة الفلسطينية.

وابدى هنية موافقة واستعداد الحركة لتشكيل وحدة وطنية من الفصائل حالا، والذهاب الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وانتخابات مجلس وطني بعد 3 شهور.

وابدى هنية استعداده للقاء الرئيس محمود عباس في اي وقت ومكان، من اجل التباحث حول عقد لقاء فلسطيني يشمل جميع القوى في غزة والضفة والداخل المحتل والشتات.

ووجه هنية رسالة الى الاسرى مؤكدا لهم ان المقاومة عند وعدها، بان تعمل للافراج عنهم قريبا.