"المنظمات الأهلية": ندين اعتداء الأجهزة الأمنية على عدد من مظاهرات الضفة

رام الله- وطن: أدانت شبكة المنظمات الأهلية، اليوم السبت، اعتداء الأجهزة الأمنية على عدد من المسيرات السلمية في الضفة الغربية، ودعت لتشكيل لجنة تحقيق محايدة.

وقال الشبكة في بيان لها، وصل وطن، "في ظل استمرار عمليات القمع الاسرائيلي، وتصاعد الجرائم في الاراضي الفلسطينية من عمليات قتل بدم بارد، واعدامات ميدانية، وسياسة العقوبات الجماعية، واغلاق المدن والحواجز العسكرية، ومنع الحركة والتنقل التي تندرج في اطار سعي سلطات الاحتلال لتثبيت وقائع على الارض، وهو ما يتطلب اعلى درجات التكافل والتضامن الشعبي والوحدة".

وأضاف البيان: فوجئنا مثلما فوجيء ابناء الشعب الفلسطيني بما جرى من وضع مؤسف ومخجل في مدينتي الخليل ونابلس ومناطق اخرى عديدة من استخدام العنف في تفريق المسيرات السلمية، وقيام اجهزة امن السلطة بالاعتداء المباشر على النساء في مدينة الخليل ومن هنا فاننا ندعو الى التوقف الفوري عن هذه الممارسات التي تشكل اساءة لمجمل الصورة التي ارتسمت خلال الايام الماضية بفعل التضحيات، والتكاتف الشعبي في مواجهة اجراءات الاحتلال".

وتابع بيان الشبكة: ان هذا "الحادث" لايمكن فصله عن سلسلة طويلة من الاعتدءات التي مارستها الاجهزة الامنية في العديد من المحافظات على مدار الفترة الماضية وهو ما يتطلب تصويب هذا النهج، ووقف الشرخ الحاصل في المجتمع الفلسطيني الذي لا يستفيد احد منه سوى اسرائيل دولة الاحتلال التي تتطلع للمزيد من الفرقة والانقسام، وتغذية هذا الوضع بما يمكنها من الانقضاض على حقوق شعبنا تطبيقا لصفقة القرن وغيرها من المشاريع".

وذكر البيان: ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تدين هذه الاعمال تطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة حقيقة ما جرى، ونشر تحقيقها امام الجمهور، ومحاسبة من تثبت ادانتهم بارتكاب مخالفات تمس الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع السلمي المكفولة بالقانون، وضمان عدم تكرار هذه الاعمال التي تمس النسيج المجتمعي.