الهلال الأحمر: قدمنا خدمات إسعافية وعلاجية لنحو 451 مصابا بالضفة وغزة

رام الله- وطن: قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، الأحد، إن طواقم الاسعاف التابعة لها قدمت خدماتها الاسعافية لنحو 451 مصابا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، إثر استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لهم خلال المواجهات التي اندلعت الخميس الماضي، حتى أمس السبت.

وفي بيان لها، بينت الجمعية ان طواقمها قدمت اسعافات وخدمات علاجية لنحو 307 اصابة بالضفة الغربية، توزعت كالآتي: 189 اصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز، و73 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 اصابات بالرصاص الحي،37 اصابة جراء الاعتداء بالضرب والاصابة بالحروق، واصابة واحدة جراء الدهس .

وفي قطاع غزة أشارت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 144 اصابة في قطاع غزة، جراء قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين.

وأوضحت أن الإصابات توزعت كالآتي: 44 اصابة بالرصاص الحي، 50 اصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز، ، 14 اصابة بفعل القصف والحروق و حوادث السقوط، 33 اصابة بقنابل الغاز،3 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأشارت إلى أن فريق الاغاثة التابع للجمعية، قدم خدماته الاغاثية للأسر المحتجزة في مدرسة البيرة الثانوية، عقب قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بإخلائهم من منازلهم المحاذية لمنزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري الذي جرى هدمه.

وذكرت الجمعية في بيانها أنها وزعت البطانيات على المحتجزين، وقامت بنقل النساء والأطفال المحتجزين الى مقر الجمعية.