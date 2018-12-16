فيديو | نجل الجريح صالح البرغوثي لوطن: حتى الآن لم نستطع التواصل مع والدي

رام الله- وطن: قال صائب البرغوثي نجل المعتقل الجريح صالح البرغوثي لـوطن، إنه ومنذ أيام تعجز العائلة عن الوصول لوالده الذي تم بتر قدمه في مستشفى هداسا.

ويروي صائب البرغوثي ما جرى، مضيفا " الأربعاء الماضي انتشر خبر في بلدته كوبر شمال رام الله، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت صالح عمر البرغوثي الذي اعلن عن استشهاده لاحقاً، ليتوجه أبناء البلدة إلى بيت منزل الشهيد، وكان من بينهم والده الذي يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية".

وأضاف أن الاحتلال اقتحم القرية وبدأ بإطلاق النار ودارت مواجهات عنيفة، وبعد مرور ساعات فُقد والده، وكان هاتفه مغلقا.

وأردف "وصلتنا أخبار في منتصف الليل أن والدي مصاب برصاصة في رجله ويخضع للعلاج في مستشفى هداسا"، مشيراً إلى أن والده البالغ من العمر 54 عاماً، يعاني من مرض السكري.

وأشار البرغوثي إلى أنه تم التواصل مع جهاز المخابرات الفلسطينية والارتباط، ولم تحصل العائلة على معلومات بشأن وضع والده الصحي، الأمر الذي أثار مخاوفها حول وضعه.

وأضاف أن معلومات وصلتهم في الليلة قبل الماضية تفيد أن وضع والده الصحي حرج، وينوي الأطباء بتر رجله لأنها تشكل خطراً على حياته.

وبيّن أن العائلة حتى اليوم لم تلتقِ به، حيث يحاول عمه الوصول إليه في المستشفى.