المستوطنون يتظاهرون أمام مكتب نتنياهو احتجاجاً على الأوضاع في الضفة

القدس- وطن: تظاهر المئات من المستوطنين أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، ظهر اليوم الأحد، احتجاجاً على الوضع الأمني المتردي في الضفة الغربية، بعد سلسلة العمليات الفدائية الفلسطينية.

وانضم إلى المتظاهرين 9 من الوزراء الإسرائيليين في حكومة "بنيامين نتنياهو" الحالية، على رأس هؤلاء الوزراء، نفتالي بينيت، وزير التعليم، وغريمه التقليدي.

وقال نفتالي بينيت، خلال مشاركته بالمظاهرة: إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تفضل حقوق الفلسطينيين، على حساب أمن المستوطنين في الضفة الغربية.

ويبلغ مجموع الوزراء في حكومة نتنياهو 21 وزيراً، أي نصف الحكومة، تقريباً، تظاهروا ضد رئيس وزرائهم، في المظاهرة التي انتظمت اليوم أمام مكتبه بمدينة القدس.

وكتبت الإذاعة العبرية، تعليقاً على خروج هذه المظاهرة، رغم صغر حجمها عدداً، فإنها قدمت "هدية" لحركة حماس، في عيدها الـ31، على تأسيسها.