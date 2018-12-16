اسبانيا تقر مساهمة إضافية للأونروا بقيمة 10 ملايين يورو



عمان- وطن: أعلنت الحكومة الإسبانية، عن إقرار مساهمة اضافية لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا"، بقيمة 10 ملايين يورو.

وقالت السفارة الإسبانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الاردنية "بترا"، مساء اليوم الاحد، إن هذه المساهمة ستوجه الى تمويل النشاطات الاعتيادية للوكالة، التي تهدف بالدرجة الأولى الى تقديم الدعم الاجتماعي للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأضافت أن هذه المساهمة تأتي ردا على قرار الولايات المتحدة قطع المساعدات عن الوكالة والتي ادت الى تدهور الأوضاع المالية لها.

وتضاف هذه المساهمة الى تلك التي تقدمها اسبانيا بشكل اعتيادي الى وكالة الأونروا والتي شملت هذا العام تقديم مبلغ نصف مليون يورو لنشاطات الوكالة في الأردن.