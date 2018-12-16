محكمة الاحتلال تقرر تأجيل الإفراج عن 13 مقدسياً ليوم غد

القدس- وطن: أفاد نادي الأسير بأن محكمة الاحتلال في القدس قررت تأجيل الإفراج عن 13 مقدسياً ليوم غد.

وأوضح النادي أن قرار التأجيل جاء بعدما قدمت نيابة الاحتلال استئنافاً على قرار الإفراج وقبلته المحكمة.

وكانت المحكمة قررت اليوم الإفراج عن المعتقلين الـ13 بشروط تمثلت بدفع كفالة مالية بقيمة 1500 شيقل وحبس منزلي ليوم الاربعاء ومنعهم من الاتصال مع اشخاص وردت اسمائهم في التحقيق لمدة 14 يوما.

كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال كل من ماجد الجعبة وعماد ابو سنينة ومحمود عبد اللطيف.