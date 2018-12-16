عائلة جبارة لوطن:سهى تتقيء الدم والأجهزة الأمنية نقلتها لمستشفى الخليل

رام الله- وطن: أكدت عائلة جبارة، لـ وطن، أن ابنتها سهى المعتقلة في سجون الأجهزة الأمنية في أريحا، جرى نقلها الى مستشفى الخليل، بعد تردي وضعها الصحي، اليوم الأحد.

وأوضح والد جبارة أن ابنته بدأت تتقيء الدم، حيث تواصل اضرابها عن الطعام لليوم الخامس والعشرين على التوالي، رفضاً لاعتقالها.

واضاف "ابنتي جرى نقلها الى مستشفى الخليل، وتتقيء الدم، وفقدت أكثر من نصف وزنها، ولا نعلم الآن ما حالتها الصحية".

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت سهى من منزلها في ترمسعيا برام الله، ومدتت اعتقالها عدة مرات بحجة استكمال التحقيق معها.

سهى هي والدة لثلاثة أطفال، وتخوض اضراب عن الطعام رفضاً لاعتقالها.