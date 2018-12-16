اتصالات مصرية لوقف تصعيد الاحتلال في الضفة

رام الله- وطن للانباء: قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن القاهرة تجري اتصالات مكثفة منذ أيام لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدة دعمها للرئيس، محمود عباس.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان لها، عن "قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية".

وأوضح البيان أن "مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر".

وأشارت الخارجية إلى "التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ودعا البيان إلى "وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضا لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام".

كما أكد البيان على "دعم مصر للرئيس عباس والقيادة الفلسطينية، وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولا لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

(الأناضول)