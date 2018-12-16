الاحتلال يغلق مداخل في مخيم الفوار ودورا ويشدد من اجراءاته شرق الخليل

الخليل- وطن: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مدخلي مخيم الفوار ودورا بالبوابات الحديدية، وشددت من اجراءاتها التعسفية شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، أغلقت مدخل مخيم الفوار، ودورا الشرقي الرابط بشارع بئر السبع بالبوابات الحديدية، ومنعت حركة تنقل المواطنين والمركبات بالمكان.

كما شددت من اجراءاتها التعسفية شرق الخليل، وعرقلة حركة التنقل على مداخل بني نعيم، وسعير الغربي، ومدخل الخليل الشرقي "بيت عينون"، وحلحول، وبيت أمر، ومخيم العروب.