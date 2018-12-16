نتنياهو يتوعد حماس بـ "دفع ثمن غالٍ" بعد عمليات الضفة

القدس- وطن: هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حركة حماس بـ"دفع ثمن غالٍ" بعد وقوع سلسلة عمليات في الضفة الغربية المحتلة، من بينها عمليتان تبنتهما الحركة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته "نقلت رسالة واضحة لحماس. لن نقبل بهدنة في غزة وإرهاب في الضفة الغربية" قبل أن يتابع "سنجعلهم يدفعون الثمن غاليا".

وكان يشير إلى هدنة مثيرة للجدل تم التوصل إليها في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت وانهت أسوأ تصعيد بين إسرائيل والحركة منذ العام 2014.

وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ العام 2007، لكنها تحظى بتواجد أيضا في الضفة الغربية.

وتأتي تصريحات نتنياهو بعد مقتل جنديين الخميس في إطلاق نار في موقف للحافلات قرب مستوطنة "جعفات آساف" المقامة قرب رام الله، وهي منطقة تجاور فيها المستوطنات الاسرائيلية القرى الفلسطينية.

وكان سبق ذلك عملية اخرى وقعت في التاسع من الشهر الجاري قرب رام الله ايضا، كما وكانت حماس تبنت عملية اخرى أسفرت عن مقتل اثنين من الاسرائيليين في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.