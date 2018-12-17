الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، منزل ذوي الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة شمال طولكرم، مستخدمة جرافة عسكرية، ومطارق يدوية.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال كانت اقتحمت فجرا، منزل الشهيد نعالوة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأضافوا أن أعدادا كبيرة من دوريات الاحتلال والشرطة ترافقها جرافة احتلالية حاصرت المنزل، قبل أن تقوم باقتحامه، في الوقت الذي أطلقت فيه قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين والصحفيين أثناء تواجدهم في محيط المنزل، ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية باتجاه منزل الأسير المحرر غسان مهداوي، خال الشهيد نعالوة، دون أن يصاب أحد.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الصحفيين والمصورين من التغطية الصحفية والتصوير، وداهمت المنزل الذي يتواجدون على سطحه المقابل لمنزل نعالوة، وأجبرتهم تحت تهديد السلاح على النزول والمغادرة.

وشرعت الجرافة بهدم جدران الطابق الأرضي، فيما شرع الجنود بهدم جدران الطابق الأول يدويا.

وقال رائد ياسين الناطق الإعلامي باسم الهلال الأحمر بطولكرم ان ستة مواطنين أصيبوا بجراح خلال مواجهات مع الاحتلال في ضاحية شويكة خلال العملية وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج ووصفت اصابتهم بالطفيفة.

وكان العشرات من المواطنين قد توافدوا الى منزل عائلة الشهيد اشرف نعالوة، مساء الاحد، في محاولة منهم لمنع قوات الاحتلال من هدم المنزل بعد انتهاء المهلة التي حددها جيش الاحتلال لهدمه.