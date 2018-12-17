أحوال الطرق والحواجز من والى رام الله

رام الله- وطن: أعلنت شرطة المرور الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين عن حالة الطرق من والى رام الله، وكانت كالتالي:

حاجز بيت ايل مغلق

بوابة يبرود شارع 60 مغلقة بالإتجاهين

حاجز عين سينيا أزمة وتدقيق للخارجين وسالك للقادمين

حاجز عطارة أزمة وتدقيق للخارجين وسالك للقادمين

بوابة النبي صالح مفتوحة

قلنديا أزمة بجميع الإتجاهات

حاجز جبع ازمة خانقة للخارجين

حاجز حزما أزمة طويلة

حاجز زعترة كثافة سير للخارجين

مفرق جيت صرة وشارع يتسهار سالك

حاجز الكونتينر مفتوح وسالك

حاجز عناب مفتوح وسالك

حاجز شافي شمرون وطريق نابلس جنين سالكة.