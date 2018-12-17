حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لجيش الاحتلال في الضفة

رام الله- وطن:شنَّت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات واسعة خلال اقتحامات لها طالت مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال فتيين وشاب جنوب وشرق بيت لحم، في حين قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عبد الرحمن ياسين دعدوع (17 عامًا)، من بلدة الخضر جنوبًا، وسعد حسن العمور (24 عامًا)، وايهاب خالد صباح (17 عامًا)، وكلاهما من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفتشت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، عددًا من منازل المواطنين في الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوبًا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: المواطن محمد حسين عودة، كما فتشت في بلدة الظاهرية منزل الأسير المحرر أيمن يوسف إسماعيل الطل.

وفي السياق، داهمت تلك القوات عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدة دير سامت، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، وقامت بعمليات مداهمة لعدة منازل وتفجير أبوابها والعبث بمحتوياتها وسط مواجهات عنيفة أطلق خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي على منازل المواطنين مما تسبب بإصابة سيدة بالاختناق وتم نقلها إلى مجمع فلسطين الطبي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام المخيم وهم:

1. الشيخ يوسف غوانمة

2. رفاعي سامي الدويك 18 عام

3. مجد رياض الصافي 19 عام

4. باسل نصر الزبيدي 18 عام

5. جبريل نصر الزبيدي 17 عام

6. عابد محمد شراكة 16 عام

7. رياض صلاح عليان 16 عام