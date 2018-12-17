مداخل رام الله الرئيسية مغلقة لليوم الخامس على التوالي

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارها المشدد على محافظة رام الله والبيرة، لليوم الخامس على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق حاجز المحكمة (DCO) بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، كما وضعت قوات الاحتلال بوابة حديدية على طريق الجلزون- رام الله.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على مفترق عين سينيا شمال رام الله، وتقوم بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم، كما يشهد حاجز قلنديا الاحتلالي أزمة خانقة بكلا الاتجاهين.