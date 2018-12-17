فيديو .. جندي لبناني يشهر بندقيته في وجه جنود الاحتلال ويجبرهم على التراجع

رام الله - وطن: اظهر تسجيلا مصورا تصدي احد جنود الجيش اللبناني لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر محلية انه خلال محاولة جنود الاحتلال وضع أسلاك شائكة على الخط الأزرق في بلدة ميس الجبل بغياب فريق جغرافي لبناني، وقع احتكاك بين جنود الجيش اللبناني و جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود، حيث أقدم الملازم اول قرياني على إعادة السلك الشائك الى الوراء وصوب بندقيته نحو جنود الاحتلال ليتراجعوا على الفور.