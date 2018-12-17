نادية حرحش تكتب لـوطن: لسان الحال الفلسطيني الأصيل: تهدوا بيتي ...ما تهدوا حيلي. ولكن ماذا نقول لمن يهد حيل الشعب؟

ليس هذا الهدم الأول ولن يكون الأخير، وليست قصة أم ناصر أبو حميد قصة استثنائية ولا بالقصة الغريبة، انها قصة صمود وبطولة تتأصل في الوجدان. أم مثلها، وهبت شباب أبنائها بالمعتقلات الاحتلالية لا يهدم قوتها هدم الحجر.

ولكن قد يكون التوقيت مؤلما للغاية. توقيت تتفاقم فيه المصائب، فرام الله ودعت في قضائها أربع شهداء خلال بضعة أيام. أربع أمهات واربع آباء والكثير من الاخوة والاخوات والاحبة والاقارب والجيران ذرفوا الدموع حزنا وحرقت قلوبهم على ابطال صاروا شهداء. رام الله التي عانت من حصار صار يبدو وكأنه غريب على مدينة تعودت ان تكون آمنة في ظل حراسة التنسيق الأمني للمقاطعة.

وكم كنا مشتاقين لبطولة تضخ الدماء المتجلطة في أوردتنا، فكان رد المقاومة شافيا على الرغم من الخسارات البشرية المستمرة، ولكن ما بين رد المقاومة الذي ارجع للضفة نبضها الثائر وبين قوة أم تصدت لهدم بيت مع لفيف من المناصرين من أبناء الوطن الشرفاء، كان هناك مشهد لا يمكن التغاضي عنه، مهما حاولنا من التركيز على موقف بطولي لام فلسطينية شامخة.

ما قامت به قوات الامن الفلسطينية بالأمس من ضرب وقمع لمتظاهرين ومتظاهرات في الخليل ونابلس ضد جرائم الاحتلال من اغتيالات للشهداء في اليوم السابق، يبعث على النفوس شعور بالخزي وعلى الجسد شعور بتجلط الشرايين. شعور صعب الخذلان لا يريد أي منا تصديقه، ولكنه ملأ العين كمن يرمي فيها الرماد. حرقة حقيقة ووجع قاسي أتت فيه الهراوات الممتدة من ايدي أبناء البيت الواحد.

في وقت تعربد فيه قوات الاحتلال الغاشمة الغاضبة من خسائر تستمر في تكبدها في كل مرة تصر فيها المقاومة على عدم الخضوع، فما نراه ونسمع عنه من اعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين من الخليل للقدس الى نابلس، يتوقع فيها الانسان الفلسطيني الطبيعي في اقل تقدير، تحركاً من قبل سلطة التنسيق الأمني لتندد، او لتحمي المواطنين من بطش العدو الذي لا يرى ولا يميز بين طفل وكهل.. ان تقوم السلطة بأجهزتها الأمنية بقمع وضرب كما رأيناه يوم الجمعة، يدمي القلوب مرة أخرى. مؤسف.. موجع... محزن.... مخزي...

ولكن لهذا الوطن من ستحفر له الذاكرة تماثيل للبطولة، وكل هؤلاء سيذهبون الى مزابل التاريخ ولن يذكرهم أحد. سيبقى الشهداء ابطالاً تتغنى بهم الأوطان، وستكون ام الناصر ايقونة لصبر يمثل فلسطين.

فلسطين هذه التي تمتد قوة النساء فيها كما تمتد جذور الزيتون في الأرض، لا يمكن اقتلاعها، وتبقى مهما غدرها الزمان شامخة، خضراء، مليئة بخصوبة تفضي ذهباً بزيتها.

هذه ام الناصر في وقفتها اليوم امام قوى الهدم المستبدة، قولها : بتهدوا بيتي..ما بتهدوا حيلي " هو لسان حال الصابر الماسك على العهد من الابرار في هذا الوطن، نحن شعب لم يقو على هد عزيمته الاحتلال ، ولكن استطاعت السلطة بهد حيله بلحظات صعبة.

لا اعرف كيف يمكن ان اصف الحال، ولا اعرف كيف ألوم ومن ألوم، هل ألوم العسكري الفلسطيني الذي طاوعته يده على ضرب وقمع اخته او اخاه الفلسطيني؟ أم الوم من اوصلنا الى هذه المواجهة؟ وقد يكون الأصعب هنا ، هو قمع مظاهرة خرجت للتنديد بالاحتلال. فهل بات أمن الفلسطيني علنا يعمل لحساب الاحتلال الإسرائيلي؟

ما الذي يمكن للإنسان العادي ان يفهمه او يحلله او يبرر فيه هذا الفعل ؟

كيف ترفع الأمهات منا ايديها للدعاء على من ضرب ابنها او ابنتها او زوجها ؟

حالنا كمن غرس الخنجر في قلبه، لا يستطيع سحبه فيموت ولا يستطيع تركه فيموت كذلك.

لقد هدت السلطة حيلنا في افعالها المقيتة ضدنا كشعب يحاول إيجاد الطريق من اجل الحرية، فبالرغم من بأس الاحتلال وعنجهيته، لم يكسر ابداً عزيمة المؤمنين منا بأن الحق لا بد غالب، ولكن ضربات السلطة المتلاحقة من فساد وخذلان وانحياز للظلم واستسلام لقوى الظلام وقمع للحريات هدت بالفعل حيلنا.