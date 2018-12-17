بعد حرمان لسنوات.. بدء تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة الشهر المقبل

وطن:وافقت السلطات المصرية على تسيير رحلات العمرة من قطاع غزة بعد 5 أعوام من توقفها.

وقالت مصادر محلية أنه ستبدأ الرحلات من بداية شهر كانون ثاني القادم، حتى شهر رمضان ، بواقع 4000 معتمر شهريًا.

ولفتت المصادر إلى وجود تطمينات من الجانب المصري فيما يخص تقليل تكاليف النقل من غزة إلى القاهرة ومن القاهرة إلى جدة والعودة، بالإضافة الى تطمينات فيما يخص تأمين المعتمرين أسوة بالحجاج بحيث لا يضطروا الى المبيت في الجانب المصري من المعبر أو على الحواجز ذهابًا وإيابًا.

ومنذ عام 2014 منعت السلطات المصرية معتمري غزة من أداء مناسك العمرة دون إبداء الأسباب، الأمر الذي ألحق أضرارا مادية كبيرة بمكاتب الحج والعمرة التي تنظم الرحلات، وكبدها خسائر فادحة.

وكان رئيس جمعية الحج والعمرة في قطاع غزة عوض أبو مذكور أكد أن هناك قرارا سياديا مصريا يسمح باستئناف رحلات العمرة لأهالي القطاع المتوقفة منذ سنوات، في الفترة القريبة القادمة، مشيرا إلى وجود مباحثات بين لجان فنية فلسطينية متواجدة في القاهرة، وأخرى مصرية، بهدف إتمام ترتيبات موسم العمرة.

ويبلغ عدد المواطنين المسجلين للسفر لأداء مناسك العمرة أكثر من 20 ألف معتمر، ولم يتمكنوا من أداء مناسك العمرة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

يشار الى أن عدد شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل في هذا الموسم 75 شركة موزعة على مناطق مختلفة في قطاع غزة.