هيئة رقابة دولية: سلطات الاحتلال تنتهك القانون الدولي بشكل منظم في الخليل

وطن- وكالات: قال تقرير صادر عن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، إن سلطات الاحتلال، تنتهك القانون الدولي بشكل منظم، في مدينة الخليل.

واستنادا الى صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية فإن التقرير الذي جاء في 100 صفحة، صدر بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء البعثة.

ولفتت إلى أن التقرير يستند إلى أكثر من 40 ألف حادثة، وقعت في الخليل خلال السنوات العشرين الماضية.

وقالت "هآرتس": " يُحذّر التقرير من أن المدينة أكثر انقسامًا من أي وقت مضى، بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين".

وأضافت: " وفقا للتقرير، فإن من الواضح أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير ومنتظم الحق في عدم التمييز، وكذلك الالتزام بحماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال من الترحيل".

وتابعت: " يعتبر التقرير الاستيطان الإسرائيلي في الخليل انتهاكًا للقانون الدولي، وإن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يجعلون الحياة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل صعبة على سكانها الفلسطينيين".

واستنادا الى الصحيفة، فإن بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل تخشى من أن يؤدي نشر تقاريرها إلى رفض إسرائيل التمديد لها وهو الأمر الذي يتم كل 6 أشهر.

وعادة ما يرتكب المستوطنون وجنود الاحتلال انتهاكات مستمرة ضد الفلسطينيين في الخليل، ومنعهم من التنقل بسهولة، إلى جانب منع إقامة الأذان في الحرم الإبراهيمي، مئات المرات.

المصدر: الأناضول