إصابة 15 مواطناً جراء استهداف الاحتلال المسير البحري شمال غزة

غزة- وطن: أصيب 15 مواطناً، بجروح متفاوتة وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، نتيجة المواجهات التي اندلعت في قطاع غزة، عصر الإثنين، إثر اعتداء قوات الاحتلال على المسير البحري الـ20 شمال قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، في بيان، إصابة شخص بالرصاص الحي، و 7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و 5 بسب ضربات قنابل الغاز، وواحد نتيجة استنشاق الغاز، وآخر بسبب شظايا الرصاص.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين قرب موقع "زيكيم" شمال قطاع غزة.

ويتكون المسير البحري الذي انطلق من ميناء غزة من 20 قاربا يسانده مئات الشبان وصلوا قرب موقع "زيكيم" العسكري الإسرائيلي.

وكانت الهيئة العامة لمسيرات العودة وكسر الحصار دعت إلى الاستمرار في فعاليات المسير البحري، ضمن فعاليات مسيرات العودة.