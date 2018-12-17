نتنياهو: نطور صواريخ يمكنها إصابة أي هدفِ في الشرق الأوسط

القدس- وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، إن الصناعات الجوية الإسرائيلية تطور صواريخ قادرة على الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن نتنياهو قوله خلال زيارته لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية إنه يتم حالياً تطوير صواريخ هجومية قادرة على الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط وأنه يجري تطوير قدرات خاصة لا تمتلكها أي دولة أخرى.

وعلى صعيد العلاقات الإسرائيلية مع دول العالم والمنطقة وأن هذه العلاقات غير مسبوقة، حيث ستستضيف بئر السبع قريباً مؤتمراً للحرب الإلكترونية "السايبر" باشتراك عدة رؤساء دول بالمنطقة من بينهم رئيسا اليونان وقبرص.

وتطرق نتنياهو إلى عمليات الجيش بمنطقة رام الله في أعقاب وقوع 3 عمليات مؤخراً قائلاً بأنه يجري حالياً البحث عن بقية أفراد المجموعة التي نفذت عملية "عوفرا" وعملية "تلة آساف" التي قتل فيها جنديان وأصيب اثنان آخران.

وتوعد بهدم منازل المهاجمين والعمل على إزالة العوائق القضائية بهذا الخصوص.